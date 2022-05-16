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1 час назад

Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину

Lenta.ru

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом сообщает EURACTIV.

Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Каллас, в телефонных разговорах с Путиным нет никакого смысла, и пока они продолжаются, российский лидер не чувствует себя в изоляции.

«Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов», — сказала премьер.

13 мая Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Позже немецкий политик заявил, что не увидел желания Москвы менять позицию по Украине. По его словам, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» спецоперации.

В начале мая состоялся разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В администрации французского лидера сообщили, что он «высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода „Азовсталь“, начатой в последние дни».

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Кроме того, 14 мая президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Путину и рассказал о планах Хельсински подать заявку на вступление в НАТО.

Политика,Кая Каллас,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,НАТО,
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