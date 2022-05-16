Путин раскрыл цель биолабораторий США на Украине

Биолаборатории США на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов и изучают специфику распространения вирусов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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Выступая на саммите ОДКБ, Путин отметил, что Россия давно говорила о военно-биологической активности США в странах постсоветского пространства.

«Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», - сказал Путин.

Он также добавил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидобстановки в СНГ. В ходе спецоперации российским военным удалось получить документальные доказательства этому.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета.