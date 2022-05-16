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1 час назад

Лидеры ОДКБ подписали заявление о безопасности

Российская Газетаиещё 3

В документе говорится, что удалось сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам. ОДКБ подняла сотрудничество на качественно новый уровень и превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве. Лидеры подчеркнули безальтернативность решения международных проблем политико-дипломатическими средствами и важность выработки скоординированных подходов к противодействию вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам ОДКБ.

Лидеры ОДКБ подписали совместное заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности", - отмечается в документе.

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Обеспокоенные ситуацией в Афганистане и на других внешних границах, лидеры выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности ОДКБ. Также озабоченность вызывает тенденция к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использование силы или угроза ее применения для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Лидеры отметили выборочное применение норм и принципов международного права, игнорирование международно признанных переговорных форматов, нежелание считаться с законными интересами суверенных государств и вмешательство в их внутренние дела, применение односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявления двойных стандартов, ненависти и нетерпимости. Они подчеркнули важность снижения напряженности на континенте и отметили готовность практического взаимодействия с НАТО.

В заявлении решительно осуждаются любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии.

"Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - отметили подписанты, осудив проявления "войны" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников.

Также лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом, и подчеркнули, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР должны расцениваться как геноцид.

Политика,НАТО,Совбез ООН,ООН,
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