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13 минут назад

Песков заявил, что приказ Путина по "Азовстали" был отдан из гуманитарных соображений

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе и блокировании этой промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил отданный Путиным приказ по «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в этот день появилась информация, что с территории "Азовстали", где заблокированы остатки украинской группировки, якобы вышли и сдались в плен 10 человек.

Видео дня

"Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента РФ прекратить штурм.

Он напомнил, что российский лидер ранее "приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону - или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор". "Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться, выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права", - указал пресс-секретарь главы государства.

В ДНР сообщили о начале переговоров с военными из «Азовстали»

Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас.

"Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом", - отреагировал представитель Кремля.

Ситуация с "Азовсталью"

21 апреля Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал штурм "Азовстали" нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, "чтобы муха не пролетела". 4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру "Азовстали", Вооруженные силы России продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.

В среду Песков заявил, что войска РФ не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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