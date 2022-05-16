Опубликовано видео прибытия Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Он примет участие в юбилейном саммите ОДКБ. ОБ этом сообщает официальный Telegram-канал «Известий», в чьем распоряжении оказались кадры прибытия самолета политика в российскую столицу.