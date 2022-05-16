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1 час назад

Опубликовано видео прибытия Лукашенко в Москву

Александр Кузьмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Он примет участие в юбилейном саммите ОДКБ. ОБ этом сообщает официальный Telegram-канал «Известий», в чьем распоряжении оказались кадры прибытия самолета политика в российскую столицу.

Ранее в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава государства совершит визит Россию, где 16 мая примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ.

По данным пресс-службы, планируется проведение двусторонних переговоров президента России Владимира Путина с белорусским коллегой.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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