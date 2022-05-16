Мэр Ярославля покинул свой пост

Владимир Волков в понедельник покинул пост мэра Ярославля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", - написал Волков.
Он отметил, что плодотворно работал в Ярославле 3,5 года, стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет.
"Нам в условиях жесткой финансовой дисциплины удавалось не только решать застарелые проблемы, но и двигаться вперед - открывать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализовывать важные для города инфраструктурные проекты. Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города", - написал Волков.
Он также поблагодарил жителей города за поддержку и совместную работу.
Волков вступил в должность главы города 20 декабря 2018 года. До назначения и.о. мэра Ярославля Волков исполнял обязанности мэра Переславля-Залесского. До этого возглавлял городское поселение Красково Люберецкого района Московской области. Волков занимал руководящие посты в частных компаниях, работал юристом, занимался бизнесом.