В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост

ТАСС

Владимир Волков в понедельник покинул пост мэра Ярославля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Ярославля покинул свой пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", - написал Волков.

Он отметил, что плодотворно работал в Ярославле 3,5 года, стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет.

"Нам в условиях жесткой финансовой дисциплины удавалось не только решать застарелые проблемы, но и двигаться вперед - открывать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализовывать важные для города инфраструктурные проекты. Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города", - написал Волков.

Он также поблагодарил жителей города за поддержку и совместную работу.

Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили

Волков вступил в должность главы города 20 декабря 2018 года. До назначения и.о. мэра Ярославля Волков исполнял обязанности мэра Переславля-Залесского. До этого возглавлял городское поселение Красково Люберецкого района Московской области. Волков занимал руководящие посты в частных компаниях, работал юристом, занимался бизнесом.

Политика,Владимир Волков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители