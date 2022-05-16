Мэр Ярославля покинул свой пост

"Нам в условиях жесткой финансовой дисциплины удавалось не только решать застарелые проблемы, но и двигаться вперед - открывать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализовывать важные для города инфраструктурные проекты. Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города", - написал Волков.