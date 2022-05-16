Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву , где примет участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным . Об этом сообщило агентство БелТА .

Ранее в пресс-службе белорусского президента сообщили, что лидеры стран ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы. В ходе встречи с президентом РФ одной из главных тем станут "вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением".