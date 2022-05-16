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1 час назад

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где примет участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Фото: ReutersReuters

Ранее в пресс-службе белорусского президента сообщили, что лидеры стран ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы. В ходе встречи с президентом РФ одной из главных тем станут "вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением".

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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