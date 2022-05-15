Слуцкий высказался о конкурсе "Евровидение"

"Евровидение" окончательно превратилось в филиал политбалагана Брюсселя. Сколько нам рассказывали про то, что конкурс "вне политики"? И вот последний из них очень точно расставил все точки над "ё" и показал, что "Евровидение" было и [остается] инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", - написал он.