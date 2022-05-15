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1 час назад

Слуцкий назвал "Евровидение" инструментом европейских двойных стандартов

ТАСС

"Евровидение" было и остается инструментом продвижения европейских двойных стандартов, окончательно превратившись в филиал пропагандистской машины Брюсселя. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье, комментируя победу Украины на вокальном конкурсе.

Слуцкий высказался о конкурсе "Евровидение"
Фото: ТАССТАСС

"Евровидение" окончательно превратилось в филиал политбалагана Брюсселя. Сколько нам рассказывали про то, что конкурс "вне политики"? И вот последний из них очень точно расставил все точки над "ё" и показал, что "Евровидение" было и [остается] инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", - написал он.

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Политик отметил, что задолго до финала конкурса все СМИ предсказывали именно такой результат, учитывая геополитическую обстановку.

"Так называемой "победе" не помешало даже такое прямое нарушение правил конкурса, как призывы украинской группы со сцены: "Помогите Мариуполю, помогите "Азовстали", ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены. Организаторы ловко назвали это "гуманитарным жестом", - добавил Слуцкий.

Он также подчеркнул, что после победы Украины на конкурсе последовали совсем "неполитические" поздравления.

"От "больших любителей" молодежной музыки - председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя ЕС Шарля Мишеля и британского премьера Бориса Джонсона. В общем, целый парад "геополитических игроков". Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть участницей этого шабаша? Лично я - ни разу", - резюмировал депутат.

На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании.

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.

Политика,Борис Джонсон,Шарль Мишель,Комитет госдумы по международным делам,Еврокомиссия,ЕС,Первый канал,
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