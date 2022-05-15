Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО, заявил финский лидер Саули Ниинистё, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что в Хельсинки не видят подготовки Москвы к каким-либо ответным действиям военного характера.

Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось, — сказал Ниинистё.

Он добавил, что в настоящее время в отношениях между Финляндией и Россией много неопределённости. При этом глава государства выразил уверенность в том, что они изменятся.

О намерении подать заявку на членство в НАТО Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин официально заявили 15 мая. Предполагается, что парламент страны одобрит эту инициативу в ближайшие дни.