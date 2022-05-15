В Госдуме оценили победу Украины на «Евровидении-2022»

Победа группы Kalush Orchestra из Украины на песенном конкурсе «Евровидение» является несправедливой и политической. Об этом, оценивая результаты конкурса, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщает «Говорит Москва».

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«"Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной», — считает Драпенко.

Депутат уверена, что сейчас победа группы Kalush Orchestra не относится к искусству и стала демонстрацией политических пристрастий. Драпенко призвала забыть об этом конкурсе и не принимать в нем участие.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл – в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.