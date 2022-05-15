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7 минут назад

В Госдуме оценили победу Украины на «Евровидении-2022»

Lenta.ru

Победа группы Kalush Orchestra из Украины на песенном конкурсе «Евровидение» является несправедливой и политической. Об этом, оценивая результаты конкурса, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщает «Говорит Москва».

В Госдуме оценили победу Украины на «Евровидении-2022»
Фото: ReutersReuters

«"Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной», — считает Драпенко.

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Депутат уверена, что сейчас победа группы Kalush Orchestra не относится к искусству и стала демонстрацией политических пристрастий. Драпенко призвала забыть об этом конкурсе и не принимать в нем участие.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл – в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

Россия и Белоруссия в 2022 году не приняли участие в песенном конкурсе. 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил о запрете для России участвовать в «Евровидении» из-за ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что ее участие в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

Политика,Елена Драпеко,Госдума,
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