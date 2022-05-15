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40 минут назад

Пушков обвинил Запад в мировой дестабилизации

Lenta.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная кампания Запада против России привела к глобальной экономической дестабилизации. Если подобные меры введут против Китая, мировая экономика рухнет, написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков обвинил Запад в мировой дестабилизации
Фото: ТАССТАСС

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — подчеркнул он.

Политика,Алексей Пушков,
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