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12 минут назад

Медведев: России плевать на мнение G7

News.ru

России плевать на то, что страны «Большой семёрки» не хотят признавать новые границы Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя итоги трёхдневной встречи глав МИД G7. По его словам, основную ценность в данном вопросе несёт мнение проживающих на территории страны людей. Политик отметил, что «Большая семёрка» продолжит снабжать Украину оружием, тем самым ведя скрытую войну с Россией в ущерб интересам населения собственных стран, которые нуждаются в топливе и продовольствии.

Медведев: России плевать на мнение G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья, — сказал он.

Усилия по сокращению зависимости Европы от российского газа Медведев назвал грабежом «в угоду коррумпированному киевскому режиму», о существовании которого, считает политик, знают далеко не все жители стран «Группы семи».

Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по Украине

Также зампред Совбеза уличил глав G7, которые призвали Пекин лишить Россию поддержки, в попытке вмешаться в дела Китая. Медведев считает, что таким образом международный клуб исподтишка угрожает руководству КНР, мол «мы и вас наказать можем, ежели что».

Кроме того, политик предположил, что в главы МИД «семёрки» забыли обвинить Россию в будущих казнях украинских националистов на Красной площади и использовании ядерного оружия в конфликте.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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