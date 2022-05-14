Медведев: России плевать на мнение G7

России плевать на то, что страны «Большой семёрки» не хотят признавать новые границы Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя итоги трёхдневной встречи глав МИД G7. По его словам, основную ценность в данном вопросе несёт мнение проживающих на территории страны людей. Политик отметил, что «Большая семёрка» продолжит снабжать Украину оружием, тем самым ведя скрытую войну с Россией в ущерб интересам населения собственных стран, которые нуждаются в топливе и продовольствии.

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Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья, — сказал он.

Усилия по сокращению зависимости Европы от российского газа Медведев назвал грабежом «в угоду коррумпированному киевскому режиму», о существовании которого, считает политик, знают далеко не все жители стран «Группы семи».

Также зампред Совбеза уличил глав G7, которые призвали Пекин лишить Россию поддержки, в попытке вмешаться в дела Китая. Медведев считает, что таким образом международный клуб исподтишка угрожает руководству КНР, мол «мы и вас наказать можем, ежели что».