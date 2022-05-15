Турции не стоит вмешиваться с эвакуации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь». Так член Совета Федерации , первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на готовность Турции эвакуировать украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе по морю. Его цитирует URA.RU .

По словам Джабарова, если Турция вмешается в вопрос «Азовстали», это может навредить ее репутации. Сенатор подчеркнул, что Турция не ввязывается в специальную военную операцию России на Украине, просто дает предложения и официально не участвует в серьезной военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что Стамбул продавал Киеву беспилотники Bayraktar, однако Москва закрыла на это глаза, несмотря на то, что не исключает продолжение поставок.