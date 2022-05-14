Лавров обвинил Запад в «грабеже» России под видом санкций

Западные страны практикуют против России любые враждебные действия, включая грабёж, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передал ТАСС. Дипломат добавил, что даже в годы холодной войны не было такого отношения к СССР со стороны Запада. Он также сказал, что западные страны объявили России тотальную войну, последствия которой затронут весь мир.

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«Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошёл во всех так называемых цивилизованных странах. Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабёж», — сказал Лавров.

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Дипломат добавил, что даже в самые мрачные годы холодной войны Россия не видела такой «синхронной» высылки дипломатов. При этом на Западе травят российских деятелей культуры, искусства, спортсменов, учёных и бизнесменов, а также простых граждан России, подчеркнул глава дипведомства.

Лавров заявил , что Запад объявил России тотальную гибридную войну, и сколько она продлится, прогнозировать трудно. Он предупредил, что последствия этой войны почувствуют все без исключения.

Глава дипведомства также отметил , что под угрозой США сегодня находятся все, кто готов проводить независимую политику.

«Несогласных будут наказывать. Понятно, что не только Россию, тем более что мы дадим сдачу. Под ударом все, кто способен проводить самостоятельную политику», — сказал он.

Европейский же союз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, жертвуя качеством жизни в угоду Штатов, считает Лавров.

«Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО, ложится под НАТО, а та в свою очередь все громче заявляет о своих глобальных амбициях», — добавил он.