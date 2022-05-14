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53 минуты назад

Названа возможная дата присоединения Донбасса к России

Елена Прошина

В Госдуме назвали возможную дату присоединения Донбасса к России. А также Херсонской области

Названа возможная дата присоединения Донбасса к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Южной Осетии в состав России могут пройти в сентябре 2022 года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Николая Новичкова.

«Я считаю это вполне реалистичный сценарием, по моим ощущениям, вариант с проведением референдумов в сентябре — возможен», — сообщил парламентарий.

По его словам, республики Донбасса, Херсонская область и Южная Осетия должны быть интегрированы в состав России. При этом спецоперация на Украине не является препятствием для этого процесса.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Володацкий также отметил необходимость проведения референдумов в этих регионах.

«Жители Донбасса и Южной Осетии мечтают стать частью сильной мощной России. Это очевидно», — сказал он.

Народный избранник считает, что это касается и Херсонской области. Его мнение поддержал однопартиец, депутат Госдумы Виталий Милонов, по словам которого, проведение референдума является самым легитимным способом присоединения этих территорий.

Ранее власти Херсонской области заявили о планах попросить президента России Владимира Путина сделать ее субъектом РФ. В Госдуме отметили, что Конституция РФ позволяет присоединять территории, принадлежащие другим государствам.

Экс-глава ДНР пообещал включить Донбасс в состав РФ

Политика,Николай Новичков,Виталий Милонов,Владимир Путин,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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