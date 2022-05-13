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1 час назад

Жена Виктора Бута попросила Байдена обменять ее мужа на спортсменку

Елена Прошина

Супруга осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута Алла попросила президента Соединенных Штатов Джо Байдена поспособствовать обмену ее мужа на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве за провоз наркотиков. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Жена Виктора Бута попросила Байдена обменять ее мужа на спортсменку
Фото: ТАССТАСС

«Вся наша семья будет рада исходу, если Виктор вернется домой, а эта дама уедет в Америку. Я хочу попросить Байдена сделать это. Если это случится, то мы все скажем ему большое спасибо», — приводятся в материале слова Бут.

Однако она отметила, что у нее нет информации о подготовке такого обмена, но «она будет безмерно счастлива, если это произойдет». Бут напомнила, что ранее уже было подобное предложение по обмену ее мужа на Надежду Савченко.

«Нам психологически тяжело переживать такие "освобождения" мужа, когда зарождается надежда, за которой следует глубокое разочарование», — заключила она.

О возможности обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер ранее сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области и ФСИН.

Напомним, что мужчину арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде, а затем выдали США. Бута признали виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», считавшейся террористической в Америке. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Политика,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,Надежда Савченко,ФСИН,
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