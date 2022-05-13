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16 минут назад

Захарова указала на нацизм в словах латвийского депутата

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением нацизма заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса в отношении тех, кто 9 мая возлагал цветы к памятнику Освободителям Риги в парке Победы.

Захарова указала на нацизм в словах латвийского депутата
Фото: ТАССТАСС

«Это и есть нацизм, которого как бы нет. Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кирштейнс ранее написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что пришедших к памятнику «необходимо было впустить, а выход закрыть».

«После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву!» – написал Кирштейнс.

Отметим, что в марте Кирштейнс принял участие в шествии легионеров СС в Риге.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это, жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Политика,Мария Захарова,
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