В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.

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«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах», – передает РИА «Новости» слова Фикса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не признает автономию ДНР и ЛНР.