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20 минут назад

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

Деловая газета "Взгляд"иещё 12

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах», – передает РИА «Новости» слова Фикса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не признает автономию ДНР и ЛНР.

Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Политика,Крым наш,Ефим Фикс,Владимир Зеленский,
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