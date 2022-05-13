МИД РФ вызвал посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина для вручения ноты об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Об этом говорится на сайте министерства.

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«13 мая чрезвычайный и полномочный посол республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Болгарии в Москве», - отмечается в сообщении.

Как уточняется, данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.