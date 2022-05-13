МИД РФ вызвал посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина для вручения ноты об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Об этом говорится на сайте министерства.
«13 мая чрезвычайный и полномочный посол республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Болгарии в Москве», - отмечается в сообщении.
Как уточняется, данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.
Напомним, 1 апреля МИД Болгарии объявил первого секретаря посольства России в Софии персоной нон грата. Перед этим прокуратура Болгарии заявила, что один из российских дипломатов якобы занимался нерегламентированной разведывательной деятельностью. Речь идет о первом секретаре посольства РФ. При этом никаких доказательств российскому диппредставительству представлено не было.