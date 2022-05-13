Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства. Список опубликован на сайте британского правительства.

Под ограничения попали в том числе двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Новые санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения.