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37 минут назад

Захарова обвинила США в давлении на российских журналистов

Ura.Ruиещё 7

Сотрудники Федерального бюро расследований неоднократно приходили к одному из аккредитованных российских журналистов в Вашингтоне. Это является давлением на представителей российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова потребовала от США прекратить третировать российских журналистов
Фото: ТАССТАСС

«В отношении официально аккредитованных в США российских журналистов вводятся новые ограничения, призванные максимально затруднить их профессиональную деятельности либо запугать, вынудив уехать. Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два „подхода“ агентов ФБР к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне», — документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова потребовала прекратить третировать представителей российских СМИ. Она отметила, что необходимо обеспечить им «нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова».

Отношения России и США ухудшились после начала спецоперации РФ на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, 8 лет страдающих от обстрелов ВСУ и нацбатов. США ввели в отношении России жесткие санкции, однако правительство страны ответило на них антикризисными мерами.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ФБР,
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