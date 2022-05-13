Лавров предложил корреспонденту иноагента «поговорить с павлинами»

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил корреспонденту телеканала «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в России иноагентом), который хотел догнать министра после его пресс-конференции в Душанбе и задать ему вопрос. Видео публикует RT.
Журналист прервал разговор Лаврова с собеседниками, однако к министру его не допустили.
«С павлинами поговори», — сказал Лавров журналисту, после чего ушел.
Телеканал является совместным проектом «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), также признанных в России иноагентами.
Лавров приехал на заседание Совета глав МИД стран СНГ, которое состоялось в правительственной резиденции в Душанбе. Во время выступления речь министра прерывали крики павлинов, в частности когда он говорил о ситуации в Центральной Азии. Лавров пошутил, что павлинам его выступление понравилось.