Лавров предложил корреспонденту иноагента «поговорить с павлинами»

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил корреспонденту телеканала «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в России иноагентом), который хотел догнать министра после его пресс-конференции в Душанбе и задать ему вопрос. Видео публикует RT.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Журналист прервал разговор Лаврова с собеседниками, однако к министру его не допустили.

«С павлинами поговори», — сказал Лавров журналисту, после чего ушел.

Телеканал является совместным проектом «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), также признанных в России иноагентами.