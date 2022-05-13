В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Лавров предложил корреспонденту телеканала-иноагента поговорить с павлинами

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил корреспонденту телеканала «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в России иноагентом), который хотел догнать министра после его пресс-конференции в Душанбе и задать ему вопрос. Видео публикует RT.

Лавров предложил корреспонденту иноагента «поговорить с павлинами»
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Журналист прервал разговор Лаврова с собеседниками, однако к министру его не допустили.

«С павлинами поговори», — сказал Лавров журналисту, после чего ушел.

Телеканал является совместным проектом «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), также признанных в России иноагентами.

Лавров осадил корреспондента CNN во время пресс-конференции по ситуации на Украине

Лавров приехал на заседание Совета глав МИД стран СНГ, которое состоялось в правительственной резиденции в Душанбе. Во время выступления речь министра прерывали крики павлинов, в частности когда он говорил о ситуации в Центральной Азии. Лавров пошутил, что павлинам его выступление понравилось.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители