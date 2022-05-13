Медведев предрек «крах идеи американоцентричного мира»

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предрек ряд кризисов и конфликтов как последствие антироссийских санкций и "крах идеи американоцентричного мира".

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В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором предположил, что следствием санкций в отношении РФ станут энергетический, логистический, продовольственный и другие кризисы в мире.

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"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "порядка, основанного на правилах" и прочего бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.

О последствиях санкций

В публикации, озаглавленной "Пятница, 13-е. Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)", зампред Совбеза подробно расписал возможные кризисные проявления в мире. В частности, он указал, что такие ограничения приведут к разрушению ряда глобальных цепочек поставок товаров. Возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России, продолжил Медведев.

"Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", - перечислил он.

"Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах", - добавил зампред Совбеза.

Медведев предрек, что санкции ударят и по мировой финансовой системе, в результате чего возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности.

По мнению политика, под удар в целом попадут многие сферы жизни.

"Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков. Активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией", - написал он.

Замглавы СБ РФ допустил и вероятность начала новых эпидемий, вызванных отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия.