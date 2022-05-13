В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
50 минут назад

Глава МИД Финляндии назвал Россию «важным соседом»

Lenta.ru

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал Россию важным соседом. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

Глава МИД Финляндии назвал Россию «важным соседом»
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, у России и Финляндии были позитивные отношения во времена, когда у власти находились Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, он отметил, что из-за начала спецоперации на Украине и вопросов структуры обеспечения безопасности в Европе отношения становятся очень сложными. Глава ведомства также признал, что напряженность в отношениях двух стран будет продолжаться определенное время.

Ранее Хаависто назвал срок подачи заявки на вступление в НАТО. По его словам, Финляндия подаст заявку на вступление в альянс на следующей неделе, если это одобрит парламент. Он отметил, что Швеция, возможно, подаст свою заявку в такой же срок. Министр отметил, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией.

Политика,В мире,Пекка Хаависто,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители