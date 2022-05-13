Глава МИД Финляндии назвал Россию «важным соседом»

По его словам, у России и Финляндии были позитивные отношения во времена, когда у власти находились Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, он отметил, что из-за начала спецоперации на Украине и вопросов структуры обеспечения безопасности в Европе отношения становятся очень сложными. Глава ведомства также признал, что напряженность в отношениях двух стран будет продолжаться определенное время.