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26 минут назад

Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»
Фото: ReutersReuters

В одном из российских Telegram-каналов появилась информация о том, что украинские власти якобы поставили ультиматум Москве, связанный с «Азовсталью», где заблокированы украинские боевики. При этом сообщалось и об угрозах в адрес российских военнопленных.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в специальную операцию на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,
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