Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из российских Telegram-каналов появилась информация о том, что украинские власти якобы поставили ультиматум Москве, связанный с «Азовсталью», где заблокированы украинские боевики. При этом сообщалось и об угрозах в адрес российских военнопленных.