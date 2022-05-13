«Евросоюз превратился в агрессивного игрока»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сомневается в «безобидности» желания Киева вступить в Евросоюз. Об изменении позиции России по вопросу присоединения Украины к ЕС накануне также сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский. Почему Москва передумала — в материале «Газеты.Ru».

"Ситуация изменилась"

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Украина публично заявляет, что готова обрести внеблоковый и безъядерный статус, хотя президент страны Владимир Зеленский в январе сказал на мюнхенской конференции, "что было ошибкой отказаться от ядерного оружия". Об этом напомнил в разговоре с журналистами глава МИД Сергей Лавров.

"Тем не менее сейчас они (украинские власти – "Газета.Ru") готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока", - сказал Лавров после заседания СМИД СНГ.

Он считает, что страны ЕС "устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка".

Накануне первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News, что позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась.

"Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле – "Газета.Ru") мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина [главы европейское дипломатии Жозепа] Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя" Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины – "Газета.Ru") в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО", — сообщил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз – лидер по поставкам вооружений Киеву, поэтому Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

Полянский также добавил, что не уверен в возможности дипломатического решения ситуации в ближайшее время.

"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", — пояснил он.

Официальные лица России ранее неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а членство Украины в блоке будет нести угрозы для Москвы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока.

"Россия не возражает"

29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский тогда сообщил, что Украина передала России письменные предложения, в которых обещала отказаться от вступления в военные блоки. В документе также говорилось, что Москва со своей стороны не будет возражать против стремления Киева войти в ЕС.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", — зачитал Мединский предложение Киева в эфире Первого канала.

При этом он подчеркнул, что это и другие положения "ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые Россия расценивает как конструктивный шаг к поиску компромисса".

Стремление Украины в ЕС и НАТО

После распада СССР и обретения независимости Украина была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции. На саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года страны Североатлантического альянса пообещали "со временем" принять в блок Украину и Грузию. Но в апреле 2010 года президент страны Виктор Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции, тем самым затормозив процесс.

После государственного переворота в феврале 2014 года и прихода к власти президента Петра Порошенко Киев вновь устремился в НАТО и Евросоюз. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в альянсе до сих пор нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь. А тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".