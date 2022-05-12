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48 минут назад

Премьер Британии Джонсон заявил, что не представляет как нормализовать отношения с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не может представить, как Британия может нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на LBC.

Джонсон высказался о нормализации отношений с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным», — сказал премьер-министр в интервью британской радиостанции.

По словам Джонсона, мир был открытым для переговоров, пока Путин не «использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине».

Он также добавил, что на данный момент нормализации отношений между Киевом и Москвой не может быть.

Джонсон призвал Россию с милосердием отнестись к британским пленным

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить «все, что потребует Швеция», включая личный состав и технику, в случае нападения России на эту страну.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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