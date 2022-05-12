МИД РФ вручил дипломату из Нидерландов ноту из-за косметического салона

Вызов временного поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсма в МИД РФ мог быть связан с вручением ему ноты за нарушение Венской конвенции: по информации «78.ru», жена одного из дипломатов открыла на территории генконсула Нидерландов в Петербурге косметический салон.