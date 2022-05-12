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22 минуты назад

СМИ: МИД РФ вручил дипломату из Нидерландов ноту из-за незаконного косметического салона

Газета.Ru

Вызов временного поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсма в МИД РФ мог быть связан с вручением ему ноты за нарушение Венской конвенции: по информации «78.ru», жена одного из дипломатов открыла на территории генконсула Нидерландов в Петербурге косметический салон.

МИД РФ вручил дипломату из Нидерландов ноту из-за косметического салона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи утверждает, что организовав на Английской набережной свой бизнес, супруга заместителя консула Ивара Схеерса — Марина — нарушила 2-ой пункт 55-й статьи Венской конвенции.

«Консульские помещения не должны использоваться в целях, не совместимых с выполнением консульских функций», — говорится в этой статье.

По словам экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, коммерческие структуры использует разведка, чтобы экономическими связями «привязать» людей к своему государству, а затем, «шаг за шагом», привлекает их к сотрудничеству со спецслужбами.

Ранее Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного Нидерландов в России Мартейна Элгерсма.

Политика,Василий Прозоров,МИД России,СБУ,
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