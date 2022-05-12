Лидеры стран ОДКБ подпишут заявление по итогам юбилейного саммита

Лидеры стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам юбилейного саммита в Москве подпишут совместное заявление, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

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Там напомнили, что встреча пройдет в российской столице 16 мая и будет приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

"Имеется в виду, что по итогам встречи будет подписано заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами", - говорится в сообщении.

Как указали в Кремле, на саммите планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Сейчас в организации председательствует Армения.