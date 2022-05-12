Санкции, которые Запад вводит против России, являются драйвером глобального кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Глава государства заявил, что российской стороне удается успешно справляться с ограничениями. Путин подчеркнул, что продолжение санкционной одержимости Запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан ЕС и беднейших стран мира.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», - подчеркнул Путин.

Глава государства указал на то, что в ряде стран она вплотную подошла к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары поднялись более чем на 11%.

5 мая посол России в США заявил, что меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, результатом чего стало обострение глобального продовольственного кризиса. Он подчеркнул, что российская сторона продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на ограничения.