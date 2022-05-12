Песков пригрозил «ответом» за попытку «влезть в спецоперацию»

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», - сказал Песков.