Песков пригрозил «ответом» за попытку «влезть в спецоперацию»

Все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, но в то же время Россия готова дать решительный ответ тем, кто попытается влезть в спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», - сказал Песков.
При этом, по его словам, российские власти исходят прежде всего из заявлений президента страны, сделанных 24 февраля. Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом «влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию» Вооруженных сил РФ на территории Украины.
Песков также прокомментировал предстоящее расширение НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. По его словам, приближение НАТО к границам России не повышает безопасность в Европе, а вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности России.