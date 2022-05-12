«Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который чуть более 10 лет самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей», – заявил чиновник.