Врио губернатора Томской области Владимир Мазур дважды оговорился, назвав регион Тюменской областью. Это произошло во время выступления новоназначенного регионального руководителя в местном парламенте, сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший соответствующую запись.
«Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который чуть более 10 лет самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей», – заявил чиновник.
Владимир Мазур был назначен врио главы Томской области 10 мая 2022 года указом президента России Владимиром Путиным. предыдущий глава субъекта РФ Сергей Жвачкин ранее объявил о своей отставке.