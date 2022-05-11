Мишустин назначил нового главу Росстата

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Отмечается, что ранее этот пост занимал Павел Малков, который 10 мая указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.

10 мая Любимов заявил о решении не выдвигаться на пост главы Рязанской области на следующий срок. Экс-глава региона выразил надежду, что «сможет быть полезным стране на новой должности».