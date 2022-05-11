Послы США и Польши в спешке покинули МИД РФ

Послы США и Польши в России Джон Салливан и Кшиштоф Краевский одновременно приехали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным корреспондента издания, представитель Польши подъехал к зданию российского внешнеполитического ведомства в районе 15.00 мск на Audi с дипломатическими номерами. При этом он прибыл одновременно с послом США Джоном Салливаном.

Американский посол пробыл в здании менее 20 минут и уехал без комментариев. Следом за американским МИД России покинул и польский посол, отмечает агентство.

9 мая в Варшаве было совершено нападение на российского посла Сергея Андреева и сопровождавших его людей. При попытке дипломата возложить цветы на военном кладбище советских воинов его атаковала группа агрессивно настроенных поляков и украинцев, членов российской делегации облили красной жидкостью.