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2 часа назад

Послы США и Польши в спешке покинули МИД РФ

Алиса Селезнёва

Послы США и Польши в России Джон Салливан и Кшиштоф Краевский одновременно приехали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Послы США и Польши в спешке покинули МИД РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондента издания, представитель Польши подъехал к зданию российского внешнеполитического ведомства в районе 15.00 мск на Audi с дипломатическими номерами. При этом он прибыл одновременно с послом США Джоном Салливаном.

Американский посол пробыл в здании менее 20 минут и уехал без комментариев. Следом за американским МИД России покинул и польский посол, отмечает агентство.

9 мая в Варшаве было совершено нападение на российского посла Сергея Андреева и сопровождавших его людей. При попытке дипломата возложить цветы на военном кладбище советских воинов его атаковала группа агрессивно настроенных поляков и украинцев, членов российской делегации облили красной жидкостью.

В МИД России подтвердили, что посол Польши Кшиштоф Краевски был вызван в министерство в связи с этим инцидентом, пишет НТВ.

Политика,Джон Салливан,Сергей Андреев,МИД России,
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