Песков отметил неэффективность переговоров России и Украины

— Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников, — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, без посредников переговоры между Украиной и Россией идут весьма вяло и нерезультативно. Также чиновник высоко оценил усилия Турции по созданию необходимых условий для встречи в Стамбуле. Отдельно Песков подчеркнул, что при встрече были получены «нужные понимания», которые затем были дезавуированы украинской стороной, передает РИА Новости.