В Кремле ответили на заявление США о «затяжном конфликте на Украине»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, специальная военная операция на Украине идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.

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Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, которая допустила, что власти России готовятся к затяжному конфликту на Украине.

«Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента [России Владимира Путина], который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», - подчеркнул Дмитрий Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».