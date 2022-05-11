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25 минут назад

В Кремле ответили на заявление США о «затяжном конфликте на Украине»

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, специальная военная операция на Украине идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле ответили на заявление США о «затяжном конфликте на Украине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, которая допустила, что власти России готовятся к затяжному конфликту на Украине.

«Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента [России Владимира Путина], который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», - подчеркнул Дмитрий Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

При этом глава государства подчеркнул, что не существовало ни одного способа решить проблему Донбассу мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.

Политика,Аврил Хейнс,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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