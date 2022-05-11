Песков объяснил, почему "Медузу" удалили из кремлевского пула

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему ряд изданий, в том числе СМИ-иноагент "Медуза", были удалены из кремлевского пула. По его словам, де-факто это медиа перестало быть российским и не имеет аккредитации МИД как зарубежное.
"Медуза" фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, то есть это не российское СМИ, у них нет аккредитации", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами в среду.
Он также дал пояснения, почему из чата регулярных конференц-коллов были удалены журналисты радиостанции "Эхо Москвы" и агентства "УНИАН". "Там надо было просто, что называется, "подчистить" пул".
"Эхо Москвы" больше не существует. "УНИАН" здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коллах в пуле. Он давным-давно уехал, на связь не выходит", - отметил пресс-секретарь президента.