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1 час назад

Путин 13 мая проведет совещание с СБ РФ и международный телефонный разговор

ТАССиещё 10

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза (СБ) РФ, не исключено, что в этот день у него состоится международный телефонный разговор. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет совещание с СБ РФ и международный телефонный разговор
Фото: ТАССТАСС

"Да, планируются [публичные мероприятия президента на пятницу]. У него есть сейчас в проработке телефонный разговор международный, внутренние совещания и, скорее всего, президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - проинформировал представитель Кремля.

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