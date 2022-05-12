Путин проведет совещание с СБ РФ и международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза (СБ) РФ, не исключено, что в этот день у него состоится международный телефонный разговор. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.