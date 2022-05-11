Песков опроверг предположение Глазьева о готовящемся госперевороте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение экс-советника главы государства Сергея Глазьева о якобы планирующемся в России государственном перевороте. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.
«Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал он в ответ на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение Глазьева.
Песков отметил, что власти оценивают внутриполитическую обстановку в России, как стабильную.
Ранее Сергей Глазьев заявил, что Запад готовит госпереворот в России, якобы из-за выхода страны из-под влияния США и Европы.
Ранее в Кремле прокомментировали слова главы разведки США Аврил Хэйнс, которая заявила, что президент России Владимир Путин готовится к затяжному противостоянию и введет военное положение в стране. Как отметил Песков, в России таких планов нет.
11 мая глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции России на Украине в российском обществе.