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22 минуты назад

Песков опроверг предположение Глазьева о готовящемся в России госперевороте

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение экс-советника главы государства Сергея Глазьева о якобы планирующемся в России государственном перевороте. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Песков опроверг предположение Глазьева о готовящемся госперевороте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал он в ответ на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение Глазьева.

Песков отметил, что власти оценивают внутриполитическую обстановку в России, как стабильную.

Ранее Сергей Глазьев заявил, что Запад готовит госпереворот в России, якобы из-за выхода страны из-под влияния США и Европы.

Ранее в Кремле прокомментировали слова главы разведки США Аврил Хэйнс, которая заявила, что президент России Владимир Путин готовится к затяжному противостоянию и введет военное положение в стране. Как отметил Песков, в России таких планов нет.

11 мая глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции России на Украине в российском обществе.

Политика,Сергей Глазьев,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,Госдеп США,
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