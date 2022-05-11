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1 час назад

Лавров сделал заявление о последствиях спецоперации на Украине для Запада

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что окончание спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подорвать международное право. Об этом он сообщил во время своего визита в Оман, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижению всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы и уставы ООН, включая принцип суверенного равенства государств», - сказал Лавров

Он также выразил уверенность, что это заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании США и их союзников.

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Ранее по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди Лавров заявил, что генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. По его словам, организация долгие 7 лет не реагировала на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,ООН,
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