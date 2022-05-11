Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что окончание спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подорвать международное право. Об этом он сообщил во время своего визита в Оман, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижению всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы и уставы ООН, включая принцип суверенного равенства государств», - сказал Лавров

Он также выразил уверенность, что это заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании США и их союзников.