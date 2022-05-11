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1 час назад

Посол России допустил участие польских спецслужб в нападении на него

Lenta.ru

Посол России в Польше Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве могла вестись при координации с польскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол России допустил участие польских спецслужб в нападении на него
Фото: ReutersReuters

Дипломат также подчеркнул, что власти страны дискредитировали себя реакцией на произошедшее.

«Все задаются вопросами: зачем польские власти себя так подставили, позволив это безобразие? Дискредитация тотальная — идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно. Выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете», — заключил Андреев.

Неизвестные напали на Андреева во время памятных мероприятий 9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве — его облили красным сиропом и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посла сопровождала его супруга и группа дипломатов, в результате никто из них серьезно не пострадал.

Впоследствии МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом. Глава ведомства Збигнев Рау заметил, что это «не должно было произойти», он также назвал нападение на Андреева «достойным сожаления» и заверил, что дипломаты должны находиться под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.

Политика,Збигнев Рау,Сергей Андреев,
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