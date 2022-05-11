«Херсон — это Россия, никаких ХНР не будет»

Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Он заявил, что вопрос не будут выносить на референдум, поскольку референдум в Крыму «не был воспринят мировым сообществом». В Кремле ответили, что жители Херсонской области должны сами «определять свою судьбу», а также подчеркнули, что подобное решение должно иметь четкое юридическое обоснование и «быть абсолютно легитимным».

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Власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

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"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. - "Газета.Ru") на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет", — заявил он.

По словам Стремоусова, референдум, "который абсолютно законно провели в Крыму", не был воспринят мировым сообществом.

"Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ", — объяснил Стремоусов решение отказаться от референдума.

По его словам, до конца года власти Херсонской области подготовят законодательную базу для вхождения в состав России в виде субъекта.

"Пока, по нашим планам, Херсонская область действует на основании решений военно-гражданской администрации, и будет приниматься решение к концу года [о том], как будем существовать", — отметил чиновник.

Он также пообещал, что до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России.

"Название [банка] я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интергрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему РФ", — сообщил Стремоусов.

Кроме того, по его словам, в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, так как украинские власти не передадут реестр пенсионеров.

Что ответили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможном вхождении Херсонской области в состав России.

"Безусловно, быть или не быть такому обращению [о вхождении в состав РФ], должны решать все-таки жители Херсонской области, и определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области", — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что такой вопрос "должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками".

"Подобное судьбоносное решение должно иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, так, как это было в случае с Крымом", — добавил Песков.

Его также спросили, правильно ли было бы, по мнению Кремля, провести референдум в области, на что Песков ответил, что "не говорил ничего про референдум".

"Часть России"

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов 11 мая выразил уверенность, что занятые российскими властями "территории юга бывшей Украины" войдут в состав России. По его словам, юго-восточные территории, которые когда-то "подарили" Украине, как и земли исторической Тавриды, "всегда были русскими". Теперь в этих регионах транслируют российские телеканалы, используют рубль, а в школе уроки ведутся по российским учебникам.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 7 мая заявил, что Россия "навсегда пришла" в Херсонскую область. Глава региональной администрации Владимир Сальдо отметил, что область уже является "неотъемлемой частью России".

28 апреля руководство области исключило возвращение региона обратно под контроль Украины. Сообщалось, что жители Херсонщины смогут получить российский паспорт и вместе с тем возможность для стабильной социальной помощи и безопасности. Восстановление ж/д сообщения Стремоусов рассказал о возобновлении железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом.

"Самой большой рекламой восстановления железной дороги на Херсон из Крыма был проход бронепоезда. Сейчас железнодорожное полотно используется исключительно для военных целей. Но пассажирское сообщение будет восстановлено, это вопрос времени", — отметил он.