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1 час назад

Путин в поздравлении с Днем ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями

ТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с национальным праздником выразил уверенность в победе общими усилиями. Текст телеграммы российского лидера приводится в среду на сайте Кремля.

Путин обратился к главе ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Донецкой Народной Республики, - говорится в послании Путина. - Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу".

Президент РФ отметил, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости.

"Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией", - подчеркнул он.

В заключение Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам - мужества, стойкости и силы духа.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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