Путин обратился к главе ДНР

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с национальным праздником выразил уверенность в победе общими усилиями. Текст телеграммы российского лидера приводится в среду на сайте Кремля.
"Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Донецкой Народной Республики, - говорится в послании Путина. - Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу".
Президент РФ отметил, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости.
"Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией", - подчеркнул он.
В заключение Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам - мужества, стойкости и силы духа.