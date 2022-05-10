В Крыму объяснили хлопки у границы с Херсонской областью

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил, что в Армянске на севере полуострова были слышны хлопки, так как сапёры в Херсонской области разминируют и уничтожают украинские боеприпасы.
«Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что сапёры в Херсонской области занимаются разминированием и уничтожением украинских боеприпасов.
По словам советника главы Крыма, никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет.
9 мая сообщалось, что российская система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».