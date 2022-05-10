Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили

Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в губернаторских выборах, становятся своеобразным политическим ритуалом. Так заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман . В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины единовременной отставки губернаторов.

Случайности не случайны

Главы пяти регионов России заявили об уходе в отставку. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Республики Марий Эл сложили полномочия. О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил также губернатор Рязанской области .

Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в очередных губернаторских выборах, случались и в прошлом. Это становится своеобразным политическим ритуалом, который соответствует управленческой логике федерального центра, - Павел Фельдман , политолог.

«Одной универсальной причины у этих отставок искать не стоит. Томская, Кировская, Саратовская и Рязанская области и Республика Марий Эл не граничат с Украиной, не стоят перед лицом общих угроз и не находятся в кризисном положении. Если уход Жвачкина (губернатор Томской области) связан с истечением допустимого срока его пребывания у власти, то в других случаях причины носят аппаратный характер. Скорее всего, имеет место традиционная для современной России ротация региональных и федеральных управленческих кадров», — считает Фельдман.