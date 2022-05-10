Четвертый за день губернатор объявил об отставке

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении полномочий. Отмечается, что он возглавлял регион в течение десяти лет. Об этом пишет ТАСС.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», - подчеркнул Радаев.

Ранее сообщалось, что рязанский губернатор Николай Любимов принял решение не выдвигаться на следующий срок. Он рассказал, что ему «важна работа на благо Рязанской области», но он сможет быть полезным России на другой должности «в это сложное время».