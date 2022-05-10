Второй за день губернатор подал в отставку

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил уйти в отставку и «продолжить работу на федеральном уровне». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Васильев отметил, что принял такое решение «в связи с приближением окончания срока полномочий».
«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Васильев возглавлял Кировскую область с июля 2016 года. До этого он был главой Росреестра, аудитором Счетной палаты и сенатором от Коми.
В этот же день, 10 мая, о своей отставке объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он занимал должность с 2012 года.
Жвачкин отметил, что в начале года ему исполнилось 65 лет и он стал «одним из самых взрослых губернаторов в стране».
«И конечно, нужно давать дорогу молодым <…> Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», - заявил он.