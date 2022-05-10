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25 минут назад

Второй за день губернатор подал в отставку

Мария Иванова

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил уйти в отставку и «продолжить работу на федеральном уровне». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Второй за день губернатор подал в отставку
Фото: предоставлено правительством Кировской областипредоставлено правительством Кировской области

Васильев отметил, что принял такое решение «в связи с приближением окончания срока полномочий».

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Васильев возглавлял Кировскую область с июля 2016 года. До этого он был главой Росреестра, аудитором Счетной палаты и сенатором от Коми.

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В этот же день, 10 мая, о своей отставке объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он занимал должность с 2012 года.

Жвачкин отметил, что в начале года ему исполнилось 65 лет и он стал «одним из самых взрослых губернаторов в стране».

«И конечно, нужно давать дорогу молодым <…> Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», - заявил он.

Политика,Игорь Васильев,Сергей Жвачкин,Владимир Путин,Росреестр,Счетная палата,
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