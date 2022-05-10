В Китае объяснили, почему Путин переиграл Запад 9 мая

В ответ на истерию Запада, готовившего общественное мнение к тому, что в своем выступлении на параде Победы Президент России Владимир Путин объявит о военных действиях в отношении Украины или анонсирует другие жесткие меры, глава российского государства продемонстрировал взвешенную позицию. Такую точку зрения в интервью ресурсу Global times высказали китайские эксперты.

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Лидер РФ, несмотря на попытки «демонизации» со стороны Запада, произнес выверенную речь, не содержавшую прямых угроз в адрес Украины или других стран. В выступлении Владимира Путина китайские эксперты также не увидели попыток разжечь ненависть или милитаризм в российском обществе.

Президент России в своем выступлении сделал акцент на объяснении шагов Москвы в отношении Украины под углом национальной безопасности РФ. Владимир Путин еще раз объяснил, что жесткая реакция российской стороны была спровоцирована односторонними и последовательными шагами НАТО по продвижению к границам России, подчеркивает эксперт Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

С коллегой согласен директор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй. Он отметил, что главной целью военного парада в Москве была демонстрация Западу, что Россия больше не согласится с ограничениями ее геополитического пространства.

Уверенная и сбалансированная тональность выступления российского лидера позволила ему, с одной стороны, еще раз прочертить «красные линии» России, а, с другой, отсутствие в речи явной агрессии оставило открытым окно для диалога с НАТО и США, считает Цуй Хэн.