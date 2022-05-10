В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
28 минут назад

Китайские эксперты рассказали, почему Президент РФ переиграл Запад 9 мая

Парламентская газета

В ответ на истерию Запада, готовившего общественное мнение к тому, что в своем выступлении на параде Победы Президент России Владимир Путин объявит о военных действиях в отношении Украины или анонсирует другие жесткие меры, глава российского государства продемонстрировал взвешенную позицию. Такую точку зрения в интервью ресурсу Global times высказали китайские эксперты.

В Китае объяснили, почему Путин переиграл Запад 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидер РФ, несмотря на попытки «демонизации» со стороны Запада, произнес выверенную речь, не содержавшую прямых угроз в адрес Украины или других стран. В выступлении Владимира Путина китайские эксперты также не увидели попыток разжечь ненависть или милитаризм в российском обществе.

Президент России в своем выступлении сделал акцент на объяснении шагов Москвы в отношении Украины под углом национальной безопасности РФ. Владимир Путин еще раз объяснил, что жесткая реакция российской стороны была спровоцирована односторонними и последовательными шагами НАТО по продвижению к границам России, подчеркивает эксперт Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Путин лично принял участие в шествии «Бессмертного полка»

С коллегой согласен директор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй. Он отметил, что главной целью военного парада в Москве была демонстрация Западу, что Россия больше не согласится с ограничениями ее геополитического пространства.

Уверенная и сбалансированная тональность выступления российского лидера позволила ему, с одной стороны, еще раз прочертить «красные линии» России, а, с другой, отсутствие в речи явной агрессии оставило открытым окно для диалога с НАТО и США, считает Цуй Хэн.

В возвращении сторон к диалогу заинтересованы и в Пекине. Так, накануне в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу играть более активную роль в налаживании переговорного процесса и выстраивании в регионе эффективной и стабильной системы безопасности, пишет Global times.

Политика,Олаф Шольц,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители