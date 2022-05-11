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1 час назад

Российский посол сравнил попытку отмены России с идеями расового превосходства

Lenta.ruиещё 9

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Об этом он заявил изданию Newsweek.

Российский посол сравнил попытку отмены России с идеями расового превосходства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже во времена "холодной войны" наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену России", граничащую с идеями расового превосходства», — сказал Антонов.

Российский дипломат отметил, что США захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

Антонов также рассказал, что активисты русскоязычной диаспоры в США подвергаются гонениям, разгромлен Координационный совет российских соотечественников (КСОРС). «Члены организации подвергаются допросам и обыскам», — указал российский посол, напомнив, что в отношении руководителя совета Елены Брэнсон выдвинуты обвинения в незаконной работе в качестве иностранного агента.

«Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — отметил Антонов.

Ранее член Совета по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил о том, что дискриминация по отношению к россиянам имеет беспрецедентный характер и охватывает целый спектр прав человека. По словам правозащитника, только по данным Россотрудничества, по горячей линии поступило свыше трех тысяч обращений от россиян, столкнувшихся с фактами дискриминации.

Политика,Анатолий Антонов,Александр Брод,Россотрудничество,Совет по правам человека,
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