Путин лично принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая. Видео с шествия опубликовало РИА Новости.

Фото: Twitter Twitter

Путин присоединился к участникам шествия впервые с 2019 года. В последние два года из-за коронавируса «Бессмертный полк» проходил с ограничениями.

Ранее сообщалось, что в Москве в шествии «Бессмертного полка» примут участие более миллиона человек.

Шествие началось в 15:00. Его участники пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверская и 1-я Тверская-Ямская через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.