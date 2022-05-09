Путин лично принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая. Видео с шествия опубликовало РИА Новости.
Путин присоединился к участникам шествия впервые с 2019 года. В последние два года из-за коронавируса «Бессмертный полк» проходил с ограничениями.
Ранее сообщалось, что в Москве в шествии «Бессмертного полка» примут участие более миллиона человек.
Шествие началось в 15:00. Его участники пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверская и 1-я Тверская-Ямская через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Акции «Бессмертного полка» проходят в большинстве российских городов и за рубежом. Шествие уже состоялось в Болгарии, акции ожидаются в Аргентине, Испании, Сербии и других странах.